Caminhão que transportava bois tomba em rodovia na Bahia

Apesar da gravidade do tombamento, o motorista do caminhão não teve ferimentos graves - Foto: Blog Braga

Um caminhão que transportava gado tombou na BR-242, no trecho urbano de Barreiras, no oeste da Bahia, na tarde de sábado, 6. O incidente não deixou feidos, mas, por pouco, um carro e uma moto que passavam pelo local não foram atingidos.

O motorista perdeu o controle do veículo depois de uma curva. O caminhão foi, aos poucos, se inclinando para a esquerda, até tombar próximo a um canteiro. O motorista conseguiu sair do veículo pela área do vidro frontal, que se descolou durante o acidente.

Após o acidente, a pista precisou ser fechada temporariamente para a retirada do caminhão e dos animais. A Polícia Militar da cidade e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

Não foi informado se os bois transportados pelo veículo ficaram feridos. Após o acidente, alguns deles fugiram.