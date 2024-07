Caminhoneiro é detido com arma na BA após PRF notar "volume incomum"

Abordagem das equipes aconteceu por volta de 13h50, na altura do Km 408 da br-242 - Foto: Divulgação | PRF

Um caminhoneiro de 40 anos, que não teve a sua identidade revelada, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na terça-feira, 16, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na BR-242, em trecho que pertence ao município de Seabra, no interior do estado da Bahia.

De acordo com a PRF, a abordagem das equipes aconteceu por volta de 13h50, na altura do Km 408 da rodovia. Em nota, a polícia informou que os agentes notaram um "volume incomum na região abdominal do motorista" durante os procedimentos de abordagem.

Após a revista foi encontrado na cintura dele, um revólver cal. 38 pronta para uso com 5 munições no ‘tambor’, sendo uma delas já deflagrada. Questionado, ele disse que comprou o armamento no estado do Paraná pelo valor de R$ 1 mil e que o revólver seria para defesa pessoal.

O caminhão tinha placa do Paraná e era acomplado com três semirreboques. O motorista era residente do município de Conceição de Feira, na região do Recôncavo Baiano.

Diante dos fatos, o motorista profissional foi apresentado com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil (PC) de Seabra. O crime de porte ilegal de arma de fogo, está previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.