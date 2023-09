Caminhoneiro é flagrado com drogas escondidas em urso de pelúcia

Policiais rodoviários federais flagraram na BR 116, em Jequié, um caminhoneiro que transportava 65 comprimidos de rebite e mais uma porção de cocaína dentro de um urso de pelúcia. De acordo com os agentes, durante a abordagem, foi perguntado ao motorista se ele utilizava algum tipo de droga para se manter acordado e o homem apresentou cartelas de um "rebite" sem registro na Anvisa.

Durante a vistoria na cabine do caminhão, foram encontrados dentro do brinquedo, um recipiente contendo cápsulas de uma droga utilizada para retardar o sono, além de uma quantidade de substância parecida com cocaína. O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o condutor se comprometeu a comparecer para responder em juízo, quando for intimado.