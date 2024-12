Caminhonete da Coelba capota com dois colaboradores na Bahia

Ocorrido foi na manhã de segunda-feira, 18 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma caminhonete, com dois colaboradores da companhia Neoenergia Coelba foi atingida por um veículo e capotou na manhã de segunda-feira, 18. O acidente aconteceu na BA-120, em trecho do município de Retirolândia, na Bahia.

Em nota, a Neoenergia Coelba lamenta o ocorrido e diz que o incidente aconteceu durante o deslocamento para atendimento a um serviço. "O veículo foi atingido na parte traseira por outro automóvel em um cruzamento, resultando no capotamento".

Segundo a companhia, os envolvidos no acidente receberam atendimento médico e passam bem. O condutor do outro veículo não sofreu ferimentos.

A Neoenergia Coelba lamenta o incidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (18), no município de Retirolândia, envolvendo um veículo operacional da distribuidora. Durante o deslocamento para atendimento a um serviço, o veículo foi atingido na parte traseira por outro automóvel em um cruzamento, resultando no capotamento.

Os colaboradores da companhia receberam atendimento médico e, após avaliação, encontram-se bem, com todo o suporte necessário sendo prestado pela empresa. O condutor do outro veículo também não sofreu ferimentos e passa bem. A Neoenergia Coelba reitera seu compromisso com a segurança e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.