Campanha de atualização de rebanho bovino encerra com 79,2% da exploração regularizada na Bahia

- Foto: Reprodução

Com o encerramento da campanha de atualização de rebanhos na Bahia, no último dia 17 de janeiro, a Adab contabilizou 79,22% do rebanho bovino regularizado. O índice corresponde a 10,6 milhões de animais declarados, dos 13,4 milhões de cabeças existentes em todo o estado. Já as propriedades rurais, 344 mil existentes no estado, 201 mil foram declaradas e atingiu o percentual de 58,4%.

Os dados constam no relatório divulgado, nesta segunda-feira (27), pela Diretoria de Defesa Sanitária Animal da Agência. Na Bahia existem cerca de 600 mil explorações pecuárias, sendo que as principais espécies, além dos bovinos, somam aproximadamente 5,2 milhões de ovinos, 4,2 milhões de caprinos, 882 mil suínos, 265 mil equinos e 20 mil bubalinos, além de outros animas.

De acordo com o diretor-geral da Adab, Paulo Sérgio Luz, os produtores que não realizaram a atualização cadastral do seu rebanho serão notificados.

“O produtor precisa ir até à Adab declarar o seu rebanho. É uma obrigação legal, como determina o Ministério da Agricultura e Pecuária, e que beneficia os próprios produtores, porque não só permite o monitoramento eficaz da saúde dos rebanhos, mas conseguimos identificar e controlar com mais rapidez e eficiência os possíveis surtos de doenças, evitando perdas econômicas e garantindo a qualidade dos produtos agropecuários que chegam na mesa das famílias”, alertou Luz.

Os criadores que não cumpriram o prazo estão sujeitos a penalidades previstas na legislação, como obter a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento que possibilita a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos.