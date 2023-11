Campanha Novembro Negro tem eventos, debates e luta contra racismo | A TARDE

A campanha Novembro Negro 2023 foi apresentada oficialmente nesta terça-feira, 14, durante evento no Salão de Atos da Governadoria. A ação é comandada pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).

Com o mote “Se enxergue, isso é racismo!”, as peças da campanha envolvem outdoors, anúncios, banners e vídeos e apresentam situações de racismo vividas pela população negra. Aliado a isso, a agenda especial prevê a realização de shows, debates, atos públicos, seminários, festivais, feiras e caminhadas, atividades que contam com o apoio do governo baiano e fortalecem a luta antirracista, além de contribuir para a garantia de direitos da população negra.

Durante a apresentação, a titular da pasta, Ângela Guimarães, afirmou que o fato de o Brasil ter 84% da população percebe o racismo, mas apenas 4% se considera racista, resulta em atraso na luta antirracista.

"Confirma uma negação do problema na prática, porque esse é um crime sem autoria, a gente não tem quem responsabilizar, a quem envolver em campanhas educativas, em processos de letramento racial, de conscientização. Então, a campanha da gente vai na direção dessa provocação à sociedade, de desnaturalizar esse tipo de comportamento, de questionar esse tipo de comportamento. Então, a provocação está lançada, nós esperamos que na próxima aferição desse dado, nos próximos anos, a gente consiga obter outros dados com a sociedade se auto responsabilizando pela superação do racismo".

O ponto alto do calendário é o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, data que lembra a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, entretanto, atividades ocorrem durante todo o mês.

"A campanha é uma parte das atividades, mas a gente já iniciou o mês com uma série de celebrações, o 1º de novembro foi exatamente o aniversário dos 49 anos do bloco afro Ilê, depois a gente teve o festival Liberatum, que foi apoiado também pelo governo do estado, ao mesmo tempo escolas da rede estadual estão com projetos incríveis".

Além da capital, as atividades do Novembro Negro 2023 também acontecem no interior baiano. Estão confirmadas ações nas cidades de Taperoá, Souto Sares, Jequié, Ibitiara, Boninal, Araçás, Dias D’Ávila, Madre de Deus, Campo Formoso, Santa Bárbara, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, Piripá, Riacho de Santana, Acajutiba, Iaçu e Irará.