Campanha orienta sobre cuidados para evitar propagação de incêndios | A TARDE

Com umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, diversas regiões do estado estão na faixa de Alerta Amarelo e Laranja emitido ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com aviso de risco à saúde e maior probabilidade de incêndios florestais.

Segundo a OMS, o ideal é umidade do ar entre 60% e 80%. As regiões mais afetadas são o Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Norte e Centro Sul Baiano. A área em alerta concentra também as maiores temperaturas do País nos últimos dias.



De 1º de janeiro a 09 de outubro o estado registrou 7.301 focos de calor através dos satélites do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em todo Nordeste foram 32.248 focos, com crescimento de 8% sobre o mesmo período de 2022.



O momento exige cuidados especiais não só com as pessoas e animais, mas também na prevenção das queimadas, que são provocadas na grande maioria dos casos por ação irresponsável da população.



Neste contexto a Associação Baiana de Florestas Plantadas (ABAF) lançou este ano uma campanha específica para prevenir e combater incêndios florestais no estado, como uma ação que chega para reforçar as outras já existentes.



A iniciativa tem apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, da Federação da Agricultura da Bahia (Faeb), da Associação dos Produtores Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema), órgão que coordena o Programa Bahia Sem Fogo.



‘Floresta em fogo é problema de todos nós’, é o tema da campanha que, através de peças publicitárias com variados formatos para diferentes veículos de comunicação, tem por objetivo principal sensibilizar a população sobre a necessidade de todos ajudarem na prevenção, através de mudanças de atitudes.

Além das empresas associadas da Abaf, que já desenvolvem na sua rotina uma série de atividades para reduzir incêndios e minimizar prejuízos patrimoniais e ambientais, a campanha tem apoio também das prefeituras, sindicatos rurais, outras instituições e organizações através das suas entidades representativas.



Focada em divulgar os danos causados pelo fogo e os cuidados que devem ser observados, a campanha é voltada para todo estado e também informa como as comunidades devem agir quando ocorrer um incêndio.



De acordo com a presidente da Abaf, Mariana Lisbôa, o conjunto de medidas adotadas pelos associados nos últimos anos já mostra os resultados. “Neste ano as empresas tiveram uma redução de 50% nos registros de focos de incêndio em comparação a 2022”, pontuou.



Ela, que é Head Global de Relações Corporativas da Suzano, enfatizou que “esse resultado é fruto das ações de prevenção e combate aos incêndios implementadas pelas empresas, contribuindo com esse cuidado não apenas para nossas áreas (de produção e preservação), mas também para os demais".



Vale lembrar que a grande parte das florestas plantadas está nas regiões mais próximas do mar e com chuvas mais regulares que o restante do estado, onde se concentram neste período os incêndios como reflexo das condições climáticas de seca intensa.