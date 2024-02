Campanhas do Governo do Estado voltam a ser destaque em premiação | A TARDE

Repetindo feito de campanhas estaduais lançadas nos últimos anos, duas novas peças publicitárias do Governo da Bahia foram destaque em premiação de relevância nacional. Os vídeos das campanhas “Areninhas” e “Esporte por Toda Parte” foram premiados com a Prata de Técnica, na categoria "filmes", no Prêmio Colunistas Norte e Nordeste 2023 - considerado um dos mais tradicionais prêmios da publicidade brasileira, entregue desde 1968. O resultado oficial está publicado no site Prêmio Colunistas. As peças foram produzidas pela agência Morya Comunicação.

O secretário estadual de Comunicação, André Curvello, relacionou a premiação e mais um reconhecimento na área e às diretrizes do governador Jerônimo, que valoriza o esporte como importante ferramenta de desenvolvimento social. “Mais que um reconhecimento pela qualidade do trabalho da Comunicação, essa premiação reforça a importância do trabalho que o governador Jerônimo Rodrigues vem fazendo pela valorização do esporte como um instrumento de transformação social na vida de milhares de jovens baianos e baianas”, declarou.



As campanhas publicitárias foram criadas a partir das ações de fomento ao esporte e lazer e da ampliação da infraestrutura esportiva no estado realizados pelo Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sdudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).



Outras premiações



No final de 2023, outro filme publicitário que mostra o apoio do Governo da Bahia ao esporte foi escolhido como um dos finalistas na categoria Norte-Nordeste da maior premiação brasileira de propaganda: o Prêmio Profissionais do Ano, que há 45 anos homenageia o talento e a criatividade dos profissionais da publicidade no Brasil. O case finalista, também realizado em parceria com a Agência Morya Comunicação, apresenta a história de muitas meninas que vivem o sonho de jogar futebol e destaca a importância de um estado atento ao futuro delas, na promoção da igualdade de gênero, trazendo uma história real e que valoriza a participação das mulheres no esporte e onde mais elas quiserem estar, mostrando um estado com mais oportunidade para todos.



Em 2022, a campanha ‘Bahia: aqui é respeito’, do Governo do Estado, levou o bronze na categoria TV e Cinema do Prêmio Internacional Lusófonos da Criatividade. Sediada em Portugal, a premiação abrange todos os países que tem a língua portuguesa como a oficial. Realizado pela agência Leiaute, o vídeo foi veiculado em 2021 e retrata situações cotidianas para conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Com mensagens fortes na voz das pessoas no vídeo, o filme fala de racismo, machismo, gordofobia e lgbtfobia, por exemplo.



Mais um case de sucesso do Governo do Estado foi o vídeo publicitário ‘Naquela Mesa’. O filme, que venceu o Prêmio Profissionais do Ano, em 2021, na categoria nacional ‘Valor Social’, fez parte de uma das campanhas do Estado para conscientizar a população sobre os fortes efeitos da pandemia de Covid-19 e a importância dos cuidados necessários, à época. As imagens mostram famílias alegres preparando a refeição. Em um segundo momento, sentados à mesa, filhos e parentes se deparam com o vazio e a tristeza da perda de um ente querido.



Filme: Esporte Por Toda Parte



Resumo: A Bahia está realizando o maior investimento no esporte já feito pelo estado, com a construção ou restauração de mais de 400 equipamentos esportivos na capital e cidades do interior. Um investimento no esporte que vem contribuindo para milhares de jovens mudarem de vida através do esporte, colaborando com o desenvolvimento de novos atletas e da união com a educação para a construção de novas perspectivas.









Filme: Areninhas



Resumo: Com estética inspirada nos filmes da Nike, Areninhas é um filme esportivo que de forma acelerada e criativa revela a entrega de 90 arenas society inseridas em toda a Bahia. Incluindo esportes como futebol, baleado e atletismo, os campos incentivam a força do esporte como meio de lazer, educação e descoberta de novos talentos, contribuindo com a dinâmica cultura e social das cidades.