Campeonato de quadrilhas reúne 10 mil pessoas em Periperi

A praça da Revolução, em Periperi, foi palco do XIV Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, que começou na quinta-feira, 8. Patrocinada pelo Governo do Estado, por meio da Sufotur (Superintendência de Fomento ao Turismo), a competição chegou ao fim neste domingo, 11, e recebeu as 10 quadrilhas do Grupo Especial para a grande final. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam a competição em que a Cia da Ilha, de Itaparica, sagrou-se campeã pela segunda vez consecutiva.

O vice-governador e coordenador do São João da Bahia 2023, Geraldo Júnior, foi prestigiar as apresentações. “Foram quatro dias de festa, com milhares de pessoas valorizando a nossa cultura e o nosso povo, fortalecendo os festejos juninos do interior”, destacou, sobre as cidades presentes na disputa.

Segundo Carlos Brito, presidente da Federação de Quadrilhas (Febaq), a preparação dos grupos leva cerca de 10 meses e a data é muito esperada pelos integrantes e pela população de Periperi. “É muito importante ter esse espaço para que as quadrilhas continuem tendo essa visibilidade e a nossa cultura permaneça viva. Essa arena onde acontecem as apresentações só é possível graças ao patrocínio do Governo”, destacou o presidente ao ressaltar que esse ano foi lançado o primeiro edital exclusivo para quadrilhas juninas.

Para Naldo Brito, vice-presidente da vencedora Cia da Ilha, não dava para explicar a felicidade. “Foram oito meses de puro trabalho e muito esforço de cada um, incentivo dos familiares e da Prefeitura da nossa cidade. O campeonato foi mais do que merecido”, comemorou. A equipe foi premiada em todas as categorias: figurino, casal de dançarinos, casal de reis, coreografia, casal de noivos, casamento, conjunto da obra, musicalidade e marcador. “Fizemos o dever de casa direitinho”, completou Naldo.

A quadrilha Imperatriz do Forró ficou com o segundo lugar e agora, ao lado da campeã Cia da Ilha, segue para o Campeonato Nacional de Quadrilhas do Pará e para o Campeonato Regional de Quadrilhas da Globo, em Recife. As duas ganharam troféus e o 1° lugar ainda garantiu premiação em dinheiro.

Ao todo, disputaram 52 equipes, sendo 42 do Grupo de Acesso, do qual as quadrilhas Dona Fé, de São Francisco do Conde, e Fole Danado, de Pojuca, venceram e subiram para o Grupo Especial para a disputa de 2024. Participaram representantes de Irará, Catu, Vitória da Conquista, Muritiba, Itaberaba, Juazeiro, Barreiras e outros 34 municípios da Bahia.

Confira o resultado:

Grupo Especial

1° - Cia da Ilha

2° - Imperatriz do Forró

3° - Forró do ABC

4° - Fogueira Santa

5° - Pisada do Sertão

Categorias

Casal de dançarinos - Cia da Ilha

Casal de noivos - Cia da Ilha, Pisada do Sertão, Forró do ABC

Casal de reis - Cia da Ilha

Casamento - Cia da Ilha, Imperatriz do Forró, Forró do ABC

Conjunto da obra - Cia da Ilha

Coreografia - Cia da Ilha, Imperatriz

Melhor figurino - Cia da Ilha, Fogueira Santa, Imperatriz do Forró

Melhor marcador - Cia da Ilha

Musicalidade - Cia da ilha