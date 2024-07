Campo Alegre de Lourdes compra R$ 1 milhão da agricultura familiar

Agricultores de Campo Alegre de Lourdes celebram R$ 1 milhão em compras da agricultura familiar para alimentação escolar - Foto: Thassio Ramos | BSF

O município de Campo Alegre de Lourdes, no Norte baiano, superou R$ 1 milhão de Reais em compras da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para o combate à fome no município.

Os números foram apresentados nesta sexta-feira, 21, na abertura do primeiro Festival Agroecológico do Fórum de Entidades do município em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado.

Agricultores e as agricultoras da região receberam equipes do Bahia Sem Fome (BSF) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) para apresentar suas experiências exitosas a partir do PNAE.

Além dos trabalhadores e do público local, estiveram presentes no encontro o prefeito da cidade, Enilson Marcelo, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Armínio Braga e o coordenador-geral do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, representando o Governo do Estado.

O balanço dos investimentos na compra de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar se deu a partir de chamamento público, sendo R$ 998 mil através de contrato com a Prefeitura Municipal e R$ 40 mil com a Escola Estadual Dr. Ives Orlando e o Emitec.

Investimentos

Tiago Pereira anunciou investimentos no município, com tecnologias de captação e armazenamento da água da chuva no valor de R$ 1,1 milhão e a execução da chamada da ATER (Assistência Técnica e Extenmsão Rural) do Bahia Sem Fome com investimentos produtivos.

O festival agroecológico marca o sucesso da feira agroecológica da cidade que é realizada desde 2018 e, a partir deste ano acontecerá semanalmente aos sábados.