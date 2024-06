Candeias prepara mutirão de vacinação contra poliomielite | A TARDE

O Dia D nacional da vacinação contra poliomielite será realizado em Candeias nesta sexta-feira, 7, e sábado, 8, nos postos de saúde da sede e distritos. A campanha visa ampliar a cobertura vacinal no município, reduzir o número de crianças não imunizadas e o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil.

Na sexta, a população dos distritos pode comparecer nas Unidades de Saúde da Caroba, Passagem dos Teixeiras, Menino Jesus, Posto Sanca, Madeira, Canta Galo e Passé, das 8h às 16h.



No sábado, os postos de vacinação da sede estarão abertos das 8h às 13h, no Sarandi, Santo Antônio, Santa Clara, Urbis I, Urbis II, Condomínio, Malembá e Centro de Imunização Proteger Vacina.

A vacina contra a poliomielite será aplicada em crianças de 1 a menores de 5 anos. As menores de 1 ano receberão a dose em atraso ou a prevista na rotina, enquanto as de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias receberão uma dose extra da vacina pólio oral, desde que já tenham recebido 3 doses da vacina inativada contra pólio.

Para participar da campanha, é necessário levar a carteira de vacinação e cartão SUS.

