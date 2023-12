Cantor gospel morre após passar mal durante show na Bahia | A TARDE

O cantor gospel Pedro Henrique morreu em Feira de Santana, na Bahia, após passar mal durante um show na noite de quarta-feira, 13. A morte foi confirmada pela gravadora do artista, nesta quinta-feira, 14, por meio das redes sociais. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a suspeita é que ele tenha sofrido um infarto.

Pedro Henrique estava viajando com a banda para cumprir agenda no interior da Bahia, quando caiu no palco durante a apresentação. O cantor gospel deixa esposa e uma filha de dois meses.

Após se sentir mal e desmaiar, Pedro Henrique foi levado por amigos e produção da banda para a Policlínica do Parque Ipê, onde teve o óbito confirmado.

Cantor gospel morre após passar mal durante show na Bahia Reprodução

"Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso. Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", publicou a gravadora Todah Music, no Instagram.



Evangélico desde pequeno, Pedro deu os primeiros passos na música ainda criança. Aos três anos, ele chamou atenção ao fazer uma apresentação pública. O cantor fazia carreira solo desde 2019 e morava no Rio de Janeiro.