Cantor sofre grave acidente após carro ser imprensado por carretas | A TARDE

O cantor e compositor, Roberto Kuelho, sofreu um grave acidente de carro na BR-101, próximo à cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, nesta terça-feira, 7. Roberto foi socorrido e passa bem. As informações são da produção do artista.

Segundo a equipe do cantor, que possui mais de 20 mil seguidores nas redes sociais, ele retornava do distrito de Humildes para Feira de Santana em um carro de aplicativo, quando uma carreta bateu no fundo do veículo. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Em virtude do impacto, o carro girou na pista e foi imprensado entre duas carretas. Roberto sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade onde está em observação.



O artista está consciente e o estado de saúde dele é considerado estável. Não há informações se os motoristas das carretas envolvidas no acidente sofreram ferimentos. A causa do acidente ainda é desconhecida.



Cantor de axé, Roberto Kuelho | Foto: Reprodução | Redes Sociais