Cantora acusa Prefeitura de Cruz das Almas de "perseguição política" | A TARDE

Do céu ao inferno em apenas 20 dias. Essa é transição pela qual passa a cantora Paula Oliveira, que denuncia a Prefeitura de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, alegando "perseguição", após divulgação do resultado da Lei Paulo Gustavo, no município. O Diário Oficial de Cruz das Almas, edição do dia 11 de novembro, publicou a aprovação do projeto de realização de um documentário sobre a procissão de sanfoneiros, que é realizada na cidade.

No último dia 30 de novembro, uma nova edição colocava o nome da artista como suplente. Paula alega que já tinha tido o nome publicado na lista definitiva de contemplados.

“Fui à Secretaria da Cultura, assinei contrato e me pediram dados bancários para efetuar o depósito. Só que fui rebaixada de contemplada a suplente sem nenhuma explicação”, diz.

A cantora alega perseguição por parte da gestão do prefeito Ednaldo Ribeiro, e disse que, diante da aprovação na Lei Paulo Gustavo, havia contratado uma equipe de filmagem e edição para o registro da procissão.

"Fiquei impedida por não ter recursos suficientes para pagar à produtora audiovisual", conta.

Paula Oliveira apresentou recurso, porém não acredita em nova vitória, pois acha que os critérios que a prefeitura adota são meramente políticos e não técnicos ou culturais.

A reportagem procurou a Prefeitura de Cruz das Almas, que não atendeu as ligações e nem respondeu às solicitações com os devidos questionamentos.