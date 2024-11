Cão ataca mulher e filha de 2 anos no interior da Bahia

Cão era da raça American Bully - Foto: Ilustrativa/alberto clemares exposito | Shutterstock

Um cachorro da raça american bully atacou uma criança de dois anos e sua mãe, neste domingo, 10, no centro de Ipiaú, interior da Bahia. A criança sofreu ferimentos no rosto, enquanto a mãe foi mordida no braço ao tentar proteger sua filha.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Geral de Ipiaú, onde receberam atendimento médico. Mãe e filha permanecem na unidade hospitalar em observação.

O ataque do cão só cessou quando vizinhos ouviram os gritos da mãe e da filha e foram ajudar. O cachorro pertence à família das vítimas e, segundo informações, pode ter se estressado devido à presença de uma cadela no cio.