Capitão da PM é preso acusado de extorquir comerciante na Bahia

Os suspeitos exigiam o pagamento até esta quinta-feira. - Foto: Imagem Ilustrativa. Haeckel Dias/Ascom-PC

Um policial militar foi preso na tarde desta quinta-feira, 12, em Santo Estêvão, sob suspeita de extorquir um comerciante de 64 anos.

De acordo com informações do Acorda Cidade, a vítima estava sendo ameaçada por dois homens que, usando distintivos e se passando por policiais civis, exigiam o pagamento de uma dívida de R$ 70 mil, com prazo até o dia 12. O idoso procurou a delegacia, relatou o ocorrido ao delegado e registrou um boletim de ocorrência antes de entregar o dinheiro.

Leia mais

>> Receita Federal e PRF apreendem celulares suspeitos de roubo em Feira

>> Jovem vítima de sequestro na Engomadeira recebe alta e perde visão

>> Traficantes atiram e incendeiam ônibus na Avenida Gal Costa



O idoso combinou um encontro com os suspeitos e, enquanto estava prestes a entrar em um veículo branco, foi abordado pela polícia, que prendeu os dois homens em flagrante. Um deles foi identificado como capitão da Polícia Militar, lotado na 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (66ª CIPM) em Feira de Santana.

O capitão e o outro suspeito foram levados ao Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, onde estão sendo autuados. Após o procedimento, o capitão será encaminhado ao Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, enquanto o outro homem passará por audiência de custódia.