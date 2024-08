Capitão da PM morre após acidente em rodovia na Bahia

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um capitão da Policial Militar morreu neste domingo (21), após um acidente de moto na rodovia BR-116, entre Jequié e Manoel Vitorino.

Segundo informações da polícia, Erlon Nascimento Silva, de 42 anos, teria caído da moto que pilotava e sido atropelado por um caminhão. O motorista do caminhão não ficou no local.



O capitão Erlon Silva era lotado no 9º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, em Vitória da Conquista. Além de militar, ele era estudante do curso de Medicina na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).



O militar era casado e deixou dois filhos. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), A Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros e a Uesb emitiram nota de pesar pela morte do capitão Erlon da Silva; confira abaixo.



SSP-BA

A Secretaria de Segurança Pública lamenta o falecimento do capitão Erlon Nascimento Silva, lotado no 9º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação da PM de Vitória da Conquista.



O Capitão Erlon foi vítima de um acidente de trânsito na BR-116, próximo ao município de Jequié.



A SSP se solidariza com a dor da família e amigos do PM.

PM-BA

É com grande pesar que comunicamos o trágico e precoce falecimento do Cap PM Erlon Nascimento Silva, integrante do efetivo deste 9º BEIC que, na manhã deste domingo, 21/07, perdeu a vida em um acidente de trânsito na BR 116, próximo à cidade de Jequié-BA.



Este distinto Policial Militar trabalhou em diversas Unidades da Corporação, como o Batalhão de Polícia de Choque, Academia de Polícia Militar, dentre outras, deixando, por onde passou, um legado de compromisso, seriedade, disciplina e humanidade no trato com seus pares, subalternos e superiores hierárquicos.



O Cap PM Erlon era casado e deixou dois filhos.



Expressamos nossas sinceras condolências a toda a família enlutada e desejamos força para superarmos este momento tão difícil.



O local do sepultamento ainda está sendo definido e divulgaremos em nossas mídias sociais em breve.



Corpo de Bombeiros

É com imenso pesar que o 7º BBM lamenta a morte do Cap PM Erlon Nascimento Silva. Expressamos aqui nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que conforte o coração de familiares e amigos.



UESB

É com profundo pesar que a Uesb informa o falecimento de Erlon Nascimento da Silva, estudante do curso de Medicina da Uesb, campus de Vitória da Conquista, ocorrido neste domingo, 21 de junho. Erlon estava cursando o terceiro ano do curso, era capitão da Polícia Militar da Bahia e bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador.



Conforme a Portaria 441/2024, a Uesb decreta luto oficial de três dias nos campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. Neste momento de dor e profunda tristeza, a Uesb se solidariza com os familiares e amigos.