Caraíba Metais: trabalhadores protestam contra atraso de salários

Trabalhadores da Caraíba Metais realizaram protesto na manhã desta quarta-feira, 21 - Foto: Acervo pessoal

Trabalhadores da Caraíba Metais, em Dias d´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, realizaram um protesto nesta quarta-feira, 21, na via do cobre, que dá acesso à empresa. Eles denunciam atraso no pagamernto dos salários do mês de abril.

A mobilização reuniu os operários que se encontram em regime de 'layoff', ou seja, com os contratos de trabalho suspensos. A Paranapanema, empresa à qual a metalúrgica Caraíba está vinculada, optou pela suspensão no final de 2023, como parte do plano de recuperação judicial.

Durante cinco meses, prazo máximo estabelecido por lei, os salários dos operários com contrato suspenso foi pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Outero grupo de funcionários segue trabalhando e recebendo em dia.

A partir de fevereiro, no entanto, os operários em 'layoff' começaram a receber com atraso. A stuação mais drástica ocorreu este mês, em que, até ontem, dia 21, menos da metade dos trabalhadores havia sido paga.

Para mediar a situação, uma reunião foi marcada nesta quinta, 22, na Delegacia Regional do Trabalho (DRT). A reportagem de A TARDE pediu posicionamento à empresa mas não houve retornou até o fechamento dessa reportagem.