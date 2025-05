Caravana de Direitos Humanos leva serviços gratuitos a Madre de Deus

Caravana de Direitos Humanos - Foto: Divulgação | GovBA

A cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, recebe hoje (29) e amanhã (30) a Caravana de Direitos Humanos, coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH). O evento oferece uma série de serviços essenciais na Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães e atividades formativas no Colégio Estadual Professor Antônio Balbino, ofertados gratuitamente à população entre 8h e 16h. A Caravana é uma oportunidade para os moradores da cidade e também da região, como Candeias e São Francisco do Conde, acessarem documentação, orientações jurídicas, serviços de saúde, direitos sociais e muito mais em um só lugar.

Segundo Maria Fernanda Cruz, Coordenadora de Promoção e Proteção da Cidadania e Direitos Humanos da SJDH, a iniciativa busca "garantir à população conhecimento e atendimento gratuito nas diversas áreas: justiça, assistência social, saúde, mediação de conflitos, prevenção à violência, proteção, acessibilidade, empregabilidade, educação e cultura dos direitos humanos". Ela destaca que a concentração de serviços contribui de forma direta para o fortalecimento dos direitos e a inclusão social da população local.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade, sem necessidade de agendamento prévio. O atendimento será realizado por ordem de chegada, e para alguns serviços é importante levar documentação específica. Entre os serviços disponíveis estão: emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN); retificação de prenome e gênero para a comunidade LGBTQIA+; emissão de Passe Livre e Carteira de Identificação para pessoas com TEA; segunda via de certidões de nascimento e casamento; exames de DNA para investigação de paternidade; atendimento do PROCON para renegociação de dívidas; serviços de saúde como vacinação contra Influenza e HPV, testagem rápida e clínico geral para laudos; orientações sobre benefícios do INSS e direitos do consumidor; emissão de ID Jovem e cadastro no CadÚnico; atendimento a microempreendedores individuais (MEI) e muito mais.

Além dos atendimentos, a programação inclui atividades formativas com temas como violência contra a mulher, bullying escolar, diversidade LGBTQIA+, redução de danos e o papel das políticas públicas para a inclusão estudantil. A expectativa da SJDH é de realizar cerca de 2.000 atendimentos durante os dois dias de ação. E a Caravana já tem o próximo destino certo: Ilhéus será a cidade seguinte a receber o projeto, com foco no atendimento às comunidades indígenas da região.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela