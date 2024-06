Carga de 30 mil remédios abortivos é apreendida em Feira de Santana

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma carga de 30 mil remédios abortivos, conhecidos como Cytotec, foi apreendida nesta sexta-feira, 14, em uma agência dos Correios de Feira de Santana.



De acordo com informações da Polícia Civil, policiais da Catti Sertão com o apoio da 2ª Delegacia Territorial foram até o local após uma denúncia. Ao passarem a carga pelo aparelho de raio-x, os policiais constataram os medicamentos, cuja venda é proibida no Brasil.



A Polícia Civil abrirá uma investigação para apurar as circunstâncias e descobrir o autor do crime. A pena para quem vende remédios abortivos é de até 20 anos.