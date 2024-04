Carga de 6,5 kg de cocaína é encontrada em fundo falso de veículo | A TARDE

Uma ação policial apreendeu 6,5 kg de cocaína escondidos em um compartimento oculto no painel de um veículo, na manhã desta segunda-feira, 15, em Vitória da Conquista.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h, durante fiscalização no Km-830 da BR-116, os policiais abordaram um veículo de cor cinza. Durante a inspeção, chamou a atenção da equipe uma fita preta no painel do veículo que escondia a luz de alerta de mau funcionamento do airbag.



Uma verificação mais detalhada foi realizada no compartimento, onde foram encontrados seis tabletes de cocaína, totalizando 6,5 kg.



Ainda de acordo com a PRF, ao ser perguntado sobre a origem da droga, o motorista do veículo abordado alegou que estava viajando de São Paulo para Uiraúna, na Paraíba, e que teria feito uma parada em uma vaquejada em Governador Valadares, Minas Gerais. Lá, de acordo com o suspeito, ele teria pego o veículo emprestado de um amigo e alegou desconhecer a presença das substâncias ilícitas.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista, para os procedimentos legais cabíveis.