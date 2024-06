Carreta carregada com bois pega fogo na Bahia; um animal morreu | A TARDE

Um boi morreu carbonizado após um caminhão pegar fogo na BR-349, na zona rural de Correntina, cidade no oeste da Bahia. O acidente ocorreu neste domingo, 2.

Segundo informações da Polícia Militar, o fogo teve início em um dos pneus do veículo.

O motorista teria tentado pegar o extintor para conter as chamas, mas o pneu estourou e atingiu o tanque de combustível antes. Com isso, o fogo aumentou e queimou parte do caminhão.

De acordo com o relato do motorista, havia 100 cabeças de gado no veículo. Desse total, 99 conseguiram fugir, escapando do incêndio. Apenas um animal morreu.

