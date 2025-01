Carreta derruba cabine do pedágio e deixa BR-324 travada; assista

Cabine ficou completamente destruída na BR-324 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O trânsito na BR-324, sentido Feira de Santana, ficou bastante congestionado na manhã deste sábado, 11, em virtude de um acidente que aconteceu na praça de pedágio de Amélia Rodrigues. Uma carreta colidiu com uma das cabines que ficou completamente destruída.

Não há informações de feridos nem sobre as causas do acidente. Imagens recebidas pelo Portal A TARDE mostram como a cabine ficou danificada, além da longa fila que se formou ao longo da rodovia. Em nota, a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, confirmou o fato e informou que uma carreta colidiu com uma das cabines da praça de pedágio e arrastou a estrutura por alguns metros.

Ainda segundo a empresa, a funcionária que atuava na cabine não teve ferimento, mas foi encaminhada a um hospital na cidade de Feira de Santana. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente.

Confira a nota na íntegra:

"A VIABAHIA confirma o acidente ocorrido na manhã deste sábado (11) no km 551 da BR-324, na praça de pedágio, sentido Feira de Santana. Na ocasião, uma carreta se chocou contra uma das cabines da praça de pedágio, arrastando a estrutura por alguns metros com uma colaboradora dentro.

Apesar do susto, a colaboradora não teve lesões, mas foi conduzida para um hospital em Feira de Santana para melhor avaliação. A concessionária reforça que está à disposição da mesma para apoiá-la no que for necessário.

A praça de pedágio segue operando normalmente, com exceção da cabine que foi danificada.

A PRF esteve no local para todos os procedimentos necessários junto ao motorista da carreta que não se feriu."