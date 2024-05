Carreta desgovernada bate em carro e invade casas na Bahia; veja | A TARDE

Uma carreta desgovernada arrastou um carro de passeio e atingiu casas na noite desta segunda-feira, 20, na cidade de Ituaçu, localizada no portal da Chapada Diamantina. Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que o veículo passar em alta velocidade e atinge o carro antes de colidir com as residência.

Vários moradores estavam sentados no passeio e testemunharam o acidente que aconteceu no trecho da BA-142. Na ação os motoristas dos dois veículos ficaram feridos. Eles foram resgatados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O estado de saúde não foi informado. Os moradores dos imóveis não foram atingidos.



A Polícia Civil investiga o que poderia ter provocado o acidente. Informações preliminares apontam para falha mecânica na carreta. Até a manhã desta terça-feira, 21, veículo permanecia no local aguardando remoção.





