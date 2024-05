Carreteiro é encontrado morto com saco na cabeça na Linha Verde | A TARDE

A Polícia Civil investiga a morte de Agnaldo Santos Nascimento, 51 anos, encontrado com as mãos amarradas e um saco plástico na cabeça, próximo à entrada do parque de vaquejada, às margens do km 56 da rodovia BA-099, conhecida como Linha Verde.

O crime ocorreu na segunda-feira, 13, em Mata de São João e o corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira, 14. Segundo relatos, na madrugada de domingo, 12, dois homens encapuzados invadiram a casa onde a vítima estava, na Rua Juraci Magalhães, no bairro Parque Verde, em Camaçari.

Populares que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram a Polícia. Ao chegar, a polícia constatou sinais de violência, incluindo perfurações de arma de fogo nas costas e no tórax.

Agnaldo morava no bairro de São Cristóvão em Salvador e costumava rodar pela região metropolitana de Salvador.



Apesar de não ser oficial, fontes da Polícia Civil acreditam que o corpo tenha sido desovado durante a madrugada, pois foram encontradas cápsulas deflagradas de arma de fogo nas proximidades.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Camaçari. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia Territorial de Mata de São João.

