Carro clonado é recuperado no interior da Bahia | A TARDE

Um carro VW/Voyage clonado e com registro de roubo, foi recuperado nesta segunda-feira, 4, em Cândido Sales, no sudoeste da Bahia. A operação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais constataram a clonagem. As placas fixadas eram de um outro Voyage do mesmo modelo. De acordo com a PRF, foi feita consulta aos sistemas e a equipe constatou o roubo, que foi registrado em janeiro do ano passado, em Belo Horizonte (MG).

O condutor disse ter comprado o automóvel por R$ 20 mil, preço abaixo do valor de mercado, pois de acordo com a tabela FIPE o carro gira em torno de R$ 48 mil. O condutor e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil.