Carro com pré-candidato a prefeito é alvejado em Esplanada | A TARDE

O pré-candidato à prefeitura de Esplanada, Glauco Alves Mendes, mais conhecido como Dr. Glauco (PP), teve o carro alvejado com diversos tiros, na noite do último domingo, 26, na zona rural de Esplanada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido na ação criminosa.



De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Territorial de Esplanada, Dr. Glauco e o carona, George Santos, foram interceptados por um homem em uma motocicleta que disparou contra os dois enquanto trafegavam pela rodovia que liga a localidade de Mulungu à sede da cidade. A princípio o caso foi registrado como tentativa de latrocínio.

Policiais da 56ª Companhia Independente encontraram o automóvel atingido por tiros, fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

