Carro da TV Bahia é roubado e motorista é deixado no matagal

Carro ainda não foi encontrado - Foto: Divulgação

Um motorista da TV Bahia foi vítima de um assalto na madrugada desta sexta-feira, 25. De acordo com apurações do Portal A TARDE, o funcionário da afiliada da TV Globo no estado, foi abordado na região da 29 de março, em Salvador, por homens armados por volta das 4h. Pouco depois, ele foi deixado em uma região de mata.

A Polícia foi acionada e o motorista localizado. O veículo, um Nissan Versa, com o logotipo da emissora, de cor branca, ainda não foi achado.

Em nota, a Rede Bahia confirmou o caso e disse que presta "apoio ao motorista e lamenta o ocorrido".

A companhia acionou imediatamente as autoridades policiais para que as providências sejam tomadas. Também foi registrado um boletim de ocorrência.

A Rede Bahia está prestando apoio ao motorista e lamenta o ocorrido.

Já a Polícia militar informou que "de acordo com o 22º BPM, 47ª e 50ª CIPM’s, unidades responsáveis pelo policiamento na região da Avenida 29 de Março, não houve acionamento. O Batalhão Apolo, ao tomar conhecimento do roubo, deslocou guarnições que reforçaram a segurança em toda a região e, no momento, realiza buscas e diligências a fim de localizar o veículo e identificar suspeitos".