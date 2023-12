Carro-forte fica destruído após tentativa de roubo na BR - 101; veja | A TARDE

Equipes da Polícia Militar (PM) com o apoio do Graer realizaram buscas por um grupo criminoso que tentou roubar um carro-forte que ficou destruído, na noite desta segunda-feira, 4, na BR-101, próximo à barragem de Pedra do Cavalo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), câmeras da rodovia serão utilizadas para identificar os criminosos.

Policiais militares e civis foram acionados para atender a ocorrência e segundo a SSP-BA, eles receberam auxílio de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), já que o caso ocorreu em uma rodovia federal.

Veja: