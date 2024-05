Carro roubado em 2023 no RJ é recuperado na Bahia; motorista foi preso | A TARDE

Um carro que havia sido roubado em junho de 2023, no Rio de Janeiro, foi recuperado no sábado, 20, no distrito de Humildes, cidade de Feira de Santana.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi abordado em frente ao posto da corporação, no Km-173 da BR-101, distrito de Humildes.



Ainda segundo a PRF, nos procedimentos de identificação veicular, os agentes observaram sinais de adulteração. Uma vistoria foi realizada e ficou constatado que o veículo se tratava de um clone, com diversas adulterações, inclusive com placas diferentes das originais.



Um homem de 27 anos, que não possui CNH, dirigia o carro no momento da abordagem. Ele disse que comprou o veículo com um conhecido, pelo valor de R$ 75 mil. Informou ainda que deu de entrada um carro usado e assumiu prestações mensais no valor de R$ 1,6 mil.



A PRF informou que, diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão e, juntamente com o veículo, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Feira de Santana, onde será investigada a possível prática de receptação.



Somente este ano, ainda de acordo com informações da PRF, foram recuperados durante fiscalizações nas rodovias federais baianas 276 veículos com registro de roubo ou furto. Em 212 veículos foram observados sinais de adulteração de seus elementos identificadores.