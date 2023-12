Carro roubado em Lauro de Freitas é recuperado no Lobato | A TARDE

Equipes de policiais militares do Batalhão Apolo recuperaram na manhã deste sábado, 2, um carro roubado em Lauro de Freitas, cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador. O veículo foi encontrado no bairro do Lobato, na capital baiana, logo após a denúncia.

Os PMs acionados pelo Cicom receberam a informação de que o automóvel estaria transitando na Av. San Martin, sentido Suburbana. Com base nas informações fornecidas, policiais que realizavam rondas na Av. Afrânio Peixoto identificaram um veículo com as mesmas características realizando manobras evasivas.

O carro foi interceptado e o condutor do veículo, abordado. Segundo os agentes, o suspeito, que foi preso e encaminhado para a DRFRV, é reincidente na prática de roubos de automóveis.