Carro roubado há mais de 10 anos em Salvador é achado em Alagoinhas | A TARDE

Um carro roubado em junho de 2013, em Salvador, foi encontrado no último sábado, 18, na BR-101, trecho da cidade de Alagoinhas.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem ocorreu no Km-104 da rodovia. Depois de suspeitar de adulteração dos sinais identificadores do carro, os policiais descobriram um boletim de ocorrência que informava que o automóvel havia sido roubado em 2013.



Ainda de acordo com a PRF, um homem de 32 anos dirigia o carro no momento da abordagem. Aos policiais, ele disse que pegou o carro emprestado com uma amiga, que compareceu ao local da abordagem e confirmou que o veículo era de sua propriedade. Ela disse ainda que o carro foi adquirido há cerca de quatro anos, pelo valor de R$ 35 mil, mas que ainda não tinha realizado a transferência do bem para o seu nome.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Dicas na hora de comprar um carro



A PRF destaca que, em muitos casos, o comprador sequer tem conhecimento da procedência ilícita do veículo e o adquire de boa fé. A corporação recomenda que o comprador sempre desconfie de anúncios tentadores e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.



“Vale ficar atento e jamais deve-se realizar compras de veículos sem os trâmites oficiais de compra e venda, tais como registro em cartório do Certificado de Registro de Veículo, conhecido como DUT, e transferência de propriedade junto ao Detran. Jamais adquira um veículo baseado apenas em promessas de transferências futuras. Pesquise a confiabilidade da concessionária ou pessoa com quem será feito o negócio”, destaca a PRF.



Outra dica importante é, se possível, levar um mecânico de confiança na hora de avaliar o bem, pois muitos veículos roubados ou furtados têm também seus sinais identificadores adulterados. “E se o preço do veículo estiver bem abaixo do oferecido no mercado para aquele modelo, desconfie”, diz a corporação.

Publicações relacionadas