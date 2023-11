Casa do cantor Edson Gomes é invadida na Bahia | A TARDE

A casa do cantor e compositor Edson Gomes foi invadida por pelo menos um criminoso, na cidade de São Félix, no Recôncavo baiano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo site Diário da Notícia. Segundo informações apuradas pela reportagem, a invasão aconteceu no dia 15 de outubro, data que o artista estava em viagem, seguindo agenda de shows.

Ação foi percebida por vizinhos do artista que perceberam um dos portões da residência aberto. Familiares estiveram no imóvel e confirmaram o crime. Uma quantia em dinheiro foi levada, porém, o valor não foi revelado.



Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia territorial de São Félix e segundo a polícia segue em busca de imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o responsável pelo crime, A reportagem do Portal A Tarde tentou, sem sucesso, manter contato com a assessoria do cantor.