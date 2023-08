CASACOR Bahia 2023 mescla universos da tecnologia e sustentabilidade

Um dos momentos mais esperados do ano por profissionais de arquitetura, design de interiores e paisagismo, a 27ª edição da CASACOR é aberta ao público nesta quinta-feira, 27. Um dia antes, nesta quarta-feira, o Portal A Tarde conheceu os espaços e as novidades.

A expectativa é que este será um dos maiores eventos de arquitetura, design e paisagismo realizados no Nordeste, permitindo à Bahia retomar a liderança em números de visitantes fora do eixo Rio-São Paulo.

Nesta edição, 38 ambientes, assinados por 37 profissionais, estarão abrigados no Casarão da Família Ribeiro Lima, que fica na Alameda dos Sombreiros, no bairro do Caminho Das Árvores. Neste ano, os profissionais foram desafiados a apresentar espaços com base no tema “Corpo & Morada“, que tem o objetivo de conectar o público às novas tecnologias e conceitos orgânicos do mercado em iluminação, acabamentos e mobiliário".

Logo na entrada, o espaço Adventus, do arquiteto Augusto Senna e curadoria do designer Eduardo Lima, tenta resumir o que está de vir. "A ideia é de um hall de entrada, mas também foyer de hotel, empreendimento, lobby de prédio, algo que mostre ao público o que há de vir no local. Aqui exploramos obra de arte, beleza, inovação, tecnologia", conta o arquiteto.

Pouco adiante, a arquiteta Carol Barreto, que atua em Trancoso, tenta traduzir o espírito praiano do distrito baiano. Está é a primeira vez que ela aborda tema ligado à cultura afro-brasileira, seguindo uma tendência da mostra, de estar conectada cada vez mais às nossas raízes e ancestralidade. O espaço também mistura tendências, tecnologias e memórias para a casa.

Num espaço de 68,42m², a arquiteta Tatiana Campos Melo projetou Cozinha Ágape, pensada em trazer à tona histórias e memórias afetivas. Durante a mostra, chefs serão convidados a cozinhar no local, que usou 100% do espaço existente.

"A ideia foi trazer um ambiente que remetesse aos sentimentos da comida, como um almoço na casa da avó, o bolo da mãe... Ele está dividido em área de refeição e relaxamento", disse a profissional responsável pelo espaço, que é decorado com produtos naturais".

"Chás, ervas, lavanda, castanha... É um espaço que remete a toda riqueza do que é natural nas relações. Ele é para cozinhar e fazer dos ingredientes memória afetiva", contou.

Mais adiante, o arquiteto, decorador e designer de produto Wesley Lemos, que comemora quase duas décadas de CASACOR, provoca o público a refletir sobre o tempo do ócio e do relaxamento no espaço Cabanana, construído em 75m².

Living, quarto, banho e garden compõem o projeto, construído através da perspectiva do sonho de uma casa sustentável com materiais de reaproveitamento da demolição da antiga edição que abriga a mostra.

Em seu projeto de varanda gourmet, Dinah Lins refletiu sobre o tema e fez uma ligação entre corpo, morada, casulo e borboleta na Varanda Casulo.

"O quanto que morada se tornou importante pra gente, pra saúde, um local para pausar e refletir. Borboletas se transformam e nós também precisamos de várias formas", conta Dinah, que afirmou ainda que o espaço foi pensado para ser acolhedor, mas também para receber amigos".

Conhecido como o mago das cadeiras, o designer baiano Aristeu Pires é homenageado na Casa Aristeu, projeto da arquiteta Natália Coelho. O espaço traz as memórias do designer de Campo Formoso na fazenda de sisal.

Com revestimentos de cortiça no teto e no chão, favorecendo a acústica, o ambiente foi planejado também para ser confortável a pessoas do espectro autista.

"Uma das fortes memórias dele é o avô, que tinha fazenda de sisal. E aqui, na fachada, temos sisal pendurado trazendo essa conexão e memória. O avô dele também tinha minério, então ele lembra do pai e do avô lapidando cristais. O espaço tem muito significado, muita história", contou a arquiteta.

Próximo a um bar, o que era uma piscina nos anos 80 foi repaginada e virou uma boate, que promoverá entretenimento no espaço com 1,70m de profundidade. A ideia do espaço é lembrar o ambiente praiano e um sunset, com bastante. Ao centro, a mesa aguarda o DJ que vai agitar os participantes.

Outro espaço que homenageia personalidades importantes para a Bahia é a Sala imprensa July Isensee, que traz também homenagens a guerreiras da independência do Brasil na Bahia, que completa neste ano o bicentenário. A arquiteta Celeste Leão conta que planejar o espaço conversa com sua própria história, pois também tem na família mulheres guerreiras, como a mãe e a avó.

Celeste lembra ainda que exaltar o universo feminino sempre permeou a sua trajetória. Um exemplo foi uma participação na CASACOR em 2005, quando homenageou a cantora Manuela Araújo, a quem considerou 'A Mulher do Milênio'.

"A independência do Brasil na Bahia foi há 200 anos e me apeguei nas três mulheres poderosas da época, as nossas heroínas, e fui trabalhando em cima disso. Depois lembrei de July, decidi que tinha que nominar a sala e fazer uma homenagem, então escolhi July, nossa grande jornalista, e de sociedade".

CEO, diretor e curador do evento, Carlos Amorim também estava vendo as obras prontas pela primeira vez. Ele já sabia as obras e detalhes de cada espaço, mas ainda não os tinha visto prontos. Segundo ele, desde a escolha do local, o sentimento era que esta seria a maior edição de todos os tempos.

"Concretizar isso foi um esforço 'sobre humano', na verdade, mas chegamos lá, conseguimos, a gente está entregando a maior edição da história de CASACOR. Eu acho que é a mais bela de todas, com o elenco de estrelas encabeçadas por David Bastos", disse Carlos, que ressaltou que os profissionais escolhidos são os que dominarão o mercado nos próximos tempos.

Eu aprovo todos os projetos, a planta técnica é aprovada por Mateus Freitas que é o diretor operacional, meu braço direito, é o cara que provavelmente essa hora deve tá praticamente morto. Mas todo o resto, essa parte criativa, parte da emoção, a parte da concepção do que a gente vai executar. Eu vejo todo pedaços, eu ajudo a escolher os quadros, ajudo a escolher as artes, participo da escolha do mobiliário, mas eu nunca vejo tudo montado, tudo iluminado. Termina endo emocionante, mas também uma tortura, porque a expectativa é muito grande", disse Carlos, que ressaltou ainda que suas expectativas foram "plenamente atendidas".