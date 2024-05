Casal de noivos morre em acidente entre motocicleta e carro na Bahia | A TARDE

Uma jovem de 22 anos e o noivo dela, 21 anos, morreram após um batida frontal entre um carro e uma motocicleta, neste domingo, 19, na BR-415, no trecho de Itabuna, no sul do estado. Por causa do impacto, a motocicleta pegou fogo.

A vítima foi identificada como Fernanda da Silva Marinho. Ela teve diversas fraturas e faleceu ainda no domingo. O condutor da motocicleta, Felipe Lisboa Oliveira, de 21 anos, ficou com 90% do corpo queimado e morreu na manhã desta segunda-feira, 20.



O casal retornava de um aniversário na casa da avó de Fernanda, na cidade de Barro Preto, a cerca de 30 km de Itabuna, quando sofreu o acidente. Eles namoravam há cerca de 2 anos e se preparavam para casar.



Fernanda e Felipe chegaram a ser levados para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro invadiu a faixa contrária e bateu de frente com a motocicleta após uma curva. Os ocupantes do veículo saíram ilesos e não sofreram ferimentos.



Os corpos de Fernanda e Felipe foram velados nesta segunda-feira, em Itabuna, e o enterro está previsto para terça-feira, 21, ainda sem horário definido.

