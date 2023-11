Casal e criança morrem em acidente com caminhão na BR-116 | A TARDE

Três pessoas de uma mesma família morreram em um acidente, na quinta-feira, 9, no km 382 da BR-116, no município de Santa Bárbara, no centro-norte da Bahia.

O acidente aconteceu entre um carro de passeio e um caminhão. A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Lívia Marcelino, as vítimas foram dois adultos e uma criança de aproximadamente seis anos de idade.

Elas foram identificadas como Geanderson dos Santos Pereira, a esposa Geisa Silva de Jesus, e a filha do casal Geovana de Jesus Pereira.

De acordo com o Acorda Cidade, as vítimas eram de Serrinha e estavam a caminho de Salvador, onde iriam levar a filha para fazer um acompanhamento médico devido a um problema que ela teria nas pernas.

Todas as vítimas estavam no veículo de passeio. O estado de saúde do motorista do caminhão não foi informado.