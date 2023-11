Casal é detido com 5 kg de cocaína em Barreiras | A TARDE

Um homem e uma mulher foram detidos com 5 kg de cocaína no município de Barreiras. O flagrante ocorreu na noite do domingo, 29, por volta das 20h, no km 165 da BR 135.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe deu ordem de parada ao condutor de um veículo, inicialmente para realizar procedimentos de fiscalização dos equipamentos obrigatórios do automóvel. No entanto, os agentes acabaram descobrindo o transporte de cocaína em compartimento oculto no painel do veículo.

O condutor do veículo estava acompanhado por sua suposta namorada. Conforme a PRF, quando questionados sobre o motivo da viagem, ambos apresentaram informações conflitantes e contraditórias.

O homem confirmou a existência da droga nesse compartimento antes da sua retirada do veículo. A partir desse momento, foi constatada a ocorrência de tráfico de drogas, e a voz de prisão foi dada aos envolvidos.

O casal, o veículo e a substância ilícita foram encaminhados à delegacia de Barreiras.