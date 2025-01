Casal e dois filhos: saiba quem são vítimas de acidente na BA-099

A família morava em Aracaju - Foto: Divulgação

As quatro pessoas que pertenciam à mesma família e morreram em um acidente na sexta-feira, 17, em Imbassaí, na cidade de Mata de São João, no Litoral Norte baiano, trata-se de um casal e dois filhos. Segundo a Polícia Militar, a família morava em Aracaju.

Informações iniciais apontam que o carro da família seguia no sentido Praia do Forte quando foi atingido pelo caminhão, que trafegava no sentido contrário junto com um outro carro. De acordo com o g1, por causa do impacto da batida, o veículo foi arremessado para uma estrada vicinal.

Luan Costa Araújo, de 29 anos, dirigia o carro no momento da batida. Elijan Larry Lima Santos, mesma idade do marido, trabalhava em uma clínica de nutrição. Os filhos foram identificados como Heitor Costa Santos, 2 anos, e Lyan Costa Santos, de 9 meses. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Camaçari.