Casal é encontrado morto dentro de casa em Feira de Santana

Um casal foi morto a tiros na noite deste sábado ,12, dentro da própria residência, localizada na Rua Visconde de Mauá, bairro Caseb, em Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil, Laiane Soares Lima, 20, foi encontrada sem vida na área de serviços. A vítima foi atingida com cerca de sete disparos de arma de fogo. Já o marido, Idelfonso Batista Lima Neto, 31, foi encontrado morto na cama com cerca de 10 disparos, segundo o site Acorda Cidade.

Homens armados numa motocicleta e num veículo não identificado invadiram a residência pela porta lateral. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para serem necropsiados, para determinar a causa da morte.