Casal é preso com 28 kg de cocaína em cruzeiro no Porto de Ilhéus | A TARDE

Um casal foi preso na manhã deste sábado transportando cerca de 28 kg de cocaína em navio cruzeiro, que estava atracado no Porto de Ilhéus/BA. A ação fez parte de operação da Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) naquela cidade.

Os agentes fizeram a abordagem dentro da embarcação, e na condução da dupla de suspeitos contaram com o apoio da gerência do Porto de Ilheus e da Guarda Portuária. De acordo com informacoes da direcao do Porto de Ilhéus, o navio saiu do Porto de Santos, fez uma escala no Rio de Janeiro, onde o casal teria embarcado.

Segundo o gerente do Porto de Ilhéus, Maurício Galvão, a Polícia Federal detectou a presença das drogas ainda em alto mar e entrou em contato com a Codeba para prestar o apoio em solo. Segundo Galvão, é normal ter agentes embarcados para combate à imigração ilegal, principalmente por se tratar da última viagem da temporada do navio em questão antes do retorno à Europa.

Droga estava escondida em fundo falso das bagagens do casal | Foto: Divulgação | PF

O roteiro prevê ainda uma parada no Porto de Salvador e outra em Maceió (AL), antes de seguir para a cidade de Barcelona, na Espanha. As substâncias entorpecentes estavam escondidas em compartimentos ocultos (fundos falsos) de quatro malas e foram identificadas durante inspeção de bagagem com scanner (raio-x) e cão de detecção.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Ilhéus/BA para os procedimentos de Polícia Judiciária e posteriormente ao sistema prisional do estado, onde ficarão à disposição da Justiça Federal.

A FICCO/ILHÉUS é integrada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Estado de Segurança Pública da Bahia. A Guarda Portuária da Codeba registrou a aprensão em vídeo:





Divulgação