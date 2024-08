Casal é preso por agredir criança de 4 anos e fraturar crânio dela

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem e uma mulher de 23 anos foram presos em flagrante em Alcobaça, sul da Bahia, suspeitos de maus tratos contra o filho da suspeita, que tem quatro anos. O menino foi internado com hematomas, sangramento e sinais de pancada na cabeça, que causaram uma uma fratura no crânio. A prisão do casal ocorreu na quinta-feira, 18.



Segundo informações da Polícia Civil, a criança tem Síndrome de West e tem dificuldade de locomoção e fala.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, assim que foi informada da suspeita de agressões contra o garoto, a Delegacia Territorial de Alcobaça iniciou as investigações do caso, ouvindo a mãe e o padrasto, que inicialmente negaram o crime. Com a ajuda da unidade de Caravelas, foram apurados novas informações, como o fato de que o Conselho Tutelar já havia tomado conhecimento de maus-tratos quatro meses antes, quando a criança teve os tornozelos fraturados.



A criança foi internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, onde foi indicado que houve fratura no crânio da vítima. Familiares da mãe do garoto afirmaram à Polícia Civil que o padrasto agredia constantemente a criança, com a anuência da companheira.



Após terem sido autuados em flagrante, eles passaram pelos exames de lesões corporais de praxe. Os dois suspeitos foram custodiados em uma unidade policial da região, ficando à disposição do Poder Judiciário.