Casal é preso suspeito de aplicar golpes do PIX na Bahia

Um homem e uma mulher foram presos suspeitos de praticar golpes de "pix" em estabelecimentos comerciais, no município de Eunápolis, no extremo sul do estado, na quarta-feira, 26.

As investigações da Polícia Civil apontaram que eles entravam em contato com vendedores de lojas, solicitavam produtos e enviavam comprovantes falsos de PIX como forma de pagamento.

Além de Eunápolis, o casal é suspeito de fraudar compras em lojas de Porto Seguro, Itapebi e Itabela, outras cidades do extremo sul da Bahia.

Durante buscas, policiais civis encontraram a mulher solicitando um transporte por aplicativo para recolher mercadorias em um estabelecimento comercial localizado no bairro Arnaldão, em Eunápolis.

A mulher foi detida, confessou o crime e contou onde parte dos produtos adquiridos de forma fraudulenta estava. Com a suspeita, foi apreendido um celular.

A Polícia Civil descobriu que o namorado da suspeita também estava envolvido no esquema e localizaram o homem. Segundo a Polícia Civil, ele tinha um mandado de prisão em aberto por suspeita de tráfico de drogas, homicídio e porte de arma.

Com o suspeito, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack e um rádio comunicador.

A Polícia Civil não informou se a companheira do suspeito também vai responder pelo crime de tráfico de drogas, ou apenas pelo esquema fraudulento. Os dois foram levados para a delegacia de Eunápolis, onde seguem à disposição da Justiça.