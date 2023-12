Casal é preso suspeito de matar homem em Feira de Santana | A TARDE

Um casal suspeito de matar um homem em outubro deste ano, foi preso na manhã desta quinta-feira, 14, em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador.



Segundo as investigações da polícia, a vítima teria ido até o apartamento do casal, onde houve um desentendimento entre eles após Joseph Franklin Cerqueira Pereira suspeitar que foi traído. A mulher era ex-companheira dele e estava no local acompanhada do atual namorado.

De acordo com a polícia, a discussão começou no interior do imóvel e terminou com a vítima morta a tiros na área externa do condomínio. A dupla foi submetida ao exame de lesão corporal e encaminhada para o presídio regional de Feira de Santana.