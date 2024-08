Casal mata filha de 8 meses, coloca em mala e enterra em chácara na BA

Um casal foi preso nesta quinta-feira, 18, como suspeitos na morte e ocultação de cadáver da própria filha, identificada como Kathalleia Sophia Brito da Silva, de apenas oito meses. O caso aconteceu na cidade de Senhor do Bonfim, na região norte do estado da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os acusados de cometer o crime são um homem de 22 anos e uma mulher de 18. Os dois suspeitos confessaram o crime e revelaram o local em que o bebê estava sepultado: dentro de uma chácara no bairro Pebinhas.

A ação foi liderada pela Delegacia Territorial (DT) do município, que passou a investigar o caso assim que tomou conhecimento do desaparecimento de Kathalleia. A coleta de oitivas e as apurações em campo apontaram que o casal era o responsável pelo crime, motivo pelo qual a Polícia Civil pediu a prisão temporária dos dois.

Eles foram localizados em Ponto Novo, a 50 km de Senhor do Bonfim, por equipes da DT daquela cidade. Após matarem Kathalleia, os dois a colocaram dentro de uma mala e a enterraram em uma cova rasa. A causa e a provável data da morte serão indicadas pelo Departamento de Polícia Técnica, por meio de seus laudos periciais.

Os suspeitos, que já foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, vão responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.