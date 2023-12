Casal morre após carro bater de frente com caminhão-guincho | A TARDE

Um homem e uma mulher morreram nesta quarta-feira, 20, após o veículo em que estavam bater de frente com um caminhão-guincho na BR-407, no trecho do município de Jaguarari, no norte do estado.

Por causa do impacto da colisão, o carro pegou fogo, mas ainda não se sabe o que causou o acidente. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal seguia para Jaguarari, em um veículo carregado com mudas de plantas, quando colidiu frontalmente com o caminhão-guincho, que transportava um carro.

Os dois ocupantes do automóvel não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Segundo a PRF, uma das vítimas foi carbonizada.

O motorista do caminhão, que não foi identificado, ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Geral de Senhor do Bonfim, distante cerca de 22 km do local do acidente. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro, cidade que também fica no norte baiano, e vão por necrópsia.