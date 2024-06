Casal morre e picape fica totalmente destruída em grave acidente na BA

Motorista da carreta foi socorrido pelo SAMU - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente matou um casal, que não teve a identidade revelada, na tarde desta quinta-feira, 13, envolvendo uma caminhonete e um caminhão na BR-407, em trecho que fica na altura do povoado de Barrinha, no município de Jaguarari, na região norte do estado da Bahia.

Segundo informações preliminares, a carreta tentava realizar uma curva quando colidiu com a picape, modelo Fiat Toro. Os dois ocupantes do veículo menor — uma mulher e um homem — morreram na hora. O impacto foi tão grande que o teto da caminhonete chegou a ser arrancado.

O motorista da carreta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância do Corpo de Bombeiros de Juazeiro foi deslocada até o local, mas as vítimas já tinham ido a óbito. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e esteve no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) se deslocou para a região do acidente a fim de dar prosseguimento com a análise pericial e o encaminhamento dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).