Casal que desapareceu após aceitar corrida é encontrado morto | A TARDE

O casal que estava desaparecido em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, foi encontrado morto em uma plantação de eucalipto na zona rural do município. De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encontrados na quarta-feira, 13, e tinham perfurações de arma de fogo. Eles estavam lado a lado, em estado de em decomposição.

José Carlos Faustino de Souza e Daiane de Jesus Santos de Almeida foram vistos pela última vez no domingo, 10, após aceitarem uma corrida particular. Segundo familiares do casal, José Carlos trabalhava como motorista por aplicativo, mas também costumava aceitar chamadas à parte.

No domingo, ele aceitou uma corrida em uma área afastada da zona urbana de Teixeira de Freitas, conhecida como Comunidade da Palha, e levou a esposa. Desde então, os familiares não conseguiam mais entrar em contato com eles.

Segundo a polícia, os corpos foram achados nesta localidade onde a corrida foi solicitada. A polícia trabalha com duas linhas de investigação: latrocínio (roubo seguido de morte) e execução;

Ainda não há informações sobre a autoria, nem sobre a motivação do crime, que é investigado pela delegacia territorial de Teixeira de Freitas.