Casal suspeito de aplicar golpes em lojas é preso em Eunápolis

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um casal foi preso na quarta-feira, 26, no bairro do Arnaldão, em Eunápolis, suspeitos de aplicar golpes em estabelecimentos comerciais da cidade e de municípios da região, como Porto Seguro, Itapebi e Itabela.



Segundo informações da Polícia Civil, a dupla é suspeita de integrar uma quadrilha envolvida em fraudes e tráfico de drogas.



A corporação explicou que, para aplicar os golpes, um integrante do grupo entrava em contato com vendedores das lojas e solicitava produtos, enviando falsos comprovantes de transações via PIX. Uma ocorrência foi registrada no começo do mês de junho, quando começaram as investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Eunápolis), juntamente com o 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).



Durante diligências, os policiais flagraram a suspeita saindo de um estabelecimento após aplicar um golpe e conseguiram abordá-la em uma residência na Rua M, no bairro do Arnaldão. Dois celulares adquiridos de forma fraudulenta foram apreendidos. Um deles estava relacionado com outro estelionato envolvendo o companheiro da acusada. Os policiais foram até o local onde o homem estava escondido, na Rua Periférica 66.



Um mandado de prisão preventiva contra o homem, suspeito por tráfico de drogas, homicídio e porte de arma, estava em aberto e foi cumprido. No local, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de um rádio comunicador.



Ainda segundo a Polícia Civil, o casal preso foi apresentado na delegacia, passaram por exames de corpo de delito e seguem custodiados, à disposição do Poder Judiciário.