Caseiro de estádio é preso suspeito de estuprar adolescente na Bahia

Crime teria ocorrido dentro do estabelecimento esportivo - Foto: Reprodução/Street View

O homem, que trabalhava como caseiro do Estádio Municipal de Medeiros Neto, no sul da Bahia, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 12, suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), o crime teria ocorrido dentro do estabelecimento esportivo, onde o suspeito morava.

O caso é investigado pela polícia juntamente com outras denúncias contra o homem. O adolescente está sob acompanhamento do Conselho Tutelar e será encaminhado para o atendimento psicológico do município, conforme apurou a TV Santa Cruz.