Caseiro é condenado a 16 anos de prisão por matar corretora na Bahia

O julgamento aconteceu nesta quinta-feira, 21 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O caseiro Anderson da Hora Santos foi condenado a 16 anos de prisão por matar a corretora de seguros Marileide Santos Silva, de 40 anos, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O julgamento aconteceu nesta quinta-feira, 21, no Fórum Criminal do município.

Encontrada morta em setembro de 2023, Marilelde estava em um tapete na casa onde vivia. De acordo com a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o caseiro tentou forçar relações sexuais com a vítima.

Leia mais

>> Polícia prende mulher na Bahia que trazia cocaína da Bolívia

>> Duas pessoas morrem em acidente entre motocicletas em Trancoso

Após a recusa, ele a atacou com um pedaço de madeira, provocando ferimentos fatais. Além das agressões, a investigação apontou que Anderson abusou do corpo de Marileide após a morte.

Laudos periciais indicaram lesões graves na cabeça, nos braços e nas pernas, além de uma fratura no nariz, sugerindo tentativa de defesa.

Em depoimento, Anderson afirmou que considerava a vítima como uma mãe, já que conviviam há seis anos. Ele alegou ter desmaiado após tomar um medicamento e só ter acordado sob custódia policial.